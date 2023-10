Picerno-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Taranto, match valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno conquistato sette punti nelle ultime tre partite e vogliono mantenere questo passo anche in coppa per avanzare al turno successivo. La formazione pugliese, invece, è reduce dal pareggio contro il Cerignola e spera di conquistare una preziosa vittoria in questa competizione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 ottobre alle ore 16:15, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA