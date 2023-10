Ciclismo, Gran Piemonte 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi l’edizione 2023 della Gran Piemonte, consueto appuntamento di fine stagione che precede di una manciata di giorni il Giro di Lombardia. Quest’anno i corridori devono percorrere 152 chilometri da Borgofranco d’Ivrea a Favria, su un tracciato che propone quasi 1800 metri di dislivello e che potrebbe risultare indigesto ai velocisti puri. Wout Van Aert è uno degli uomini più attesi, ma il fuoriclasse belga avrà avversari di tutto rispetto. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

GRAN PIEMONTE 2023: PERCORSO E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La Gran Piemonte 2023 prenderà il via alle ore 12:40 dal chilometro zero, dopo una breve parte di trasferimento. L’arrivo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:10 e le 16:35, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv a partire dalle 14:50 sia su RaiSport che su Eurosport 2, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Dazn, Discovery+ e Sky Go. Sportface vi racconterà questo appuntamento in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA