Picerno-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Messina, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Benevento, vogliono tornare al successo per mantenere una posizione di vertice e consolidare i playoff. La compagine siciliana, dal suo canto, è appena tornata al successo contro il Giugliano e spera di proseguire su questa strada per allontanarsi dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 20 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

