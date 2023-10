Atalanta U23-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Legnago, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo il pareggio contro l’Albinoleffe nel derby lombardo, l’Atalanta vuole arrivare alla vittoria contro il Legnago che al momento si trova davanti in classifica rispetto ai nerazzurri di cinque lunghezze, al momento in una posizione di classifica che oscilla fra i playoff e la salvezza sicura. Salvezza che in realtà è da raggiungere per entrambi le squadre. La diretta del match, fissato per venerdì 20 ottobre, sarà visibile su Sky Sport e su NOW TV.

SEGUI LA DIRETTA