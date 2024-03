Catania-Padova in tv: data, orario e diretta streaming ritorno finale Coppa Italia Serie C 2023/2024

Catania-Padova sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Al Massimino, dopo l’andata dell’Euganeo, si assegna definitivamente il titolo della competizione organizzata dalla Lega Pro. Si sfidano gli etnei e i veneti, e in palio come è noto c’è un posto ai playoff già alla fase nazionale, con gli etnei che sanno già di aver conquistato questo traguardo perché gli euganei sono già piazzati tra le prime tre in campionato. L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 di mercoledì 21 aprile: diretta tv su Rai Sport in chiaro e sui canali Sky Sport in pay, diretta streaming su Rai Play in chiaro e Sky Go per gli abbonati, oltre che su NOW.