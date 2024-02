Picerno-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono la vera sorpresa di questa stagione e non vogliono smettere di sognare la promozione diretta in Serie A, nonostante il percorso netto della Juve Stabia. I calabresi, dal loro canto, spera di vincere questa sfida per accorciare le distanze nei confronti dei padroni di casa. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

