Formula 1, Sainz: “Futuro? Ci sono opzioni allettanti, non preoccupatevi”

Carlos Sainz Jr ha rilasciato un’intervista a DAZN, parlando della stagione entrante e del futuro, dato che al termine del 2024 lascerà la Ferrari. Il suo sedile verrà occupato da Lewis Hamilton, con lo spagnolo che non ha ancora svelato nulla sul proprio futuro: “È stato un precampionato più breve del solito, ma posso assicurarvi che ho ricaricato bene le batterie. Ho cambiato parecchio il mio modo di prepararmi . Ho un nuovo allenatore e ho iniziato con una nuova tabella di allenamento. Volevo raggiungere una nuova tappa . Quest’anno darò molta più importanza all’aspetto cardiovascolare. Voglio avere una base aerobica migliore, che all’inizio dovrebbe aiutarmi a gestire meglio il jet -lag . E, inoltre, gestire meglio i valori sanguigni e l’energia. Ci sono molte gare e, naturalmente, voglio divertirmi quando mi alleno. In questo modo mi alleno di più e meglio”. Sulla SF-24: “La prima cosa che devo dire è che penso che sia una macchina molto bella. E’ molto diversa dall’anno scorso. Ci sono cambiamenti abbastanza grandi che spero vadano nella giusta direzione. È anche vero che su tutte le vetture sono già presenti le stesse tendenze. Vediamo chi avrà ragione.La verità è che c’è poco da sapere“. Inoltre: “Ci sono cose nella nostra macchina che sono molto tipiche della Ferrari e poi ci sono dettagli che rimandano alla Mercedes, all’Aston Martin o alla Red Bull . Tutti i team prendono le elementi con le pinze dagli altri e le incorporano. Si vede che le squadre vogliono alleggerire il peso e si vede che stanno risparmiando sulla vernice. Abbiamo innovato quest’anno. Ci sono cose sotto che non si vedono dell’auto, che credono ci daranno velocità“.

Sul proprio futuro: “Sono pieno di energia e motivazione. Anche se devo ammettere che è stata una preseason strana e dei giorni strani. Ma una volta presentata la macchina, la mia testa non riesce a smettere di pensare a come andranno la macchina e la prima gara. Ho voglia di mettermi il casco e dare il massimo quest’anno. Vediamo se arriverà quel momento e potremo concentrarci solo ed esclusivamente su come ottenere il massimo dalla macchina. Hamilton? Così come nessuno se lo aspettava nel mondo della F1, non me lo aspettavo nemmeno io. Non è un segreto che sia stata una sorpresa per tutti. È vero che ho potuto informarmi con un po’ di anticipo e prepararmi sia emotivamente e psicologicamente per quello che sapevo sarebbe stato annunciato. Queste sono cose della vita, è una porta che si chiude per molte altre che si apriranno, quindi non vedo l’ora di vedere cosa riserva il futuro. Ci sono opzioni molto allettanti per il futuro. Ovviamente la Ferrari è una squadra emblematica e dove mi sono divertito molto in tutti questi anni. Una volta che sei un pilota Ferrari, sei un pilota Ferrari per sempre. Me ne andrò a fine anno con la consapevolezza di essere stato un pilota Ferrari, di aver vinto gare e pole position, con la bella sensazione di aver fatto i compiti. C’è ancora un anno per dimostrare e fare bene le cose, ma io sono abbastanza contento del mio periodo qui alla Ferrari. Voglio finirlo nel miglior modo possibile e vedere cosa succederà dopo“. Infine: “Voglio dire a tutti di non preoccuparvi per me, sto benissimo e ho un’enorme voglia e motivazione per questa stagione e per quello che potrebbe accadere nel futuro della mia carriera . C’è ancora molto da godersi quest’anno, tutti in rosso“.