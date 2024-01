Picerno-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Catania, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in un’ottima posizione di classifica e vogliono portare a casa i tre punti davanti al loro pubblico per continuare a sognare la storica promozione in Serie B. Gli etnei, dal loro canto, hanno come obiettivo quello di tenersi distanti dalla zona retrocessione e di avvicinarsi ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA