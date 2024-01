Pro Vercelli-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Vercelli-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. La quinta sfida la terza della classe: sette punti dividono le due formazioni, in palio la possibilità di migliorare sempre di più la propria classifica in ottica playoff. Chi vincerà allo stadio Piola? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 20 gennaio, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.