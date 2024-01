Brindisi-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Cerignola, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine di casa spera di portare a casa una preziosa vittoria tra le mura amiche per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. La formazione ospite, dal suo canto, coltiva il sogno di accedere nuovamente ai playoff per provare a giocare una storica promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA