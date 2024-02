Picerno-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Catania, match valevole per il recupero della ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un importante successo nello scorso turno, vogliono continuare ad inseguire la Juve Stabia capolista nella speranza di restare in corsa per la promozione diretta in Serie B. La compagine etnea, dal suo canto, ha bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto lo scorso venerdì. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 6 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA