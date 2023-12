Picerno-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Casertana, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano nelle prime posizioni della classifica ed hanno intenzione di restarci per provare a sognare una storica promozione diretta in Serie B. La formazione ospite, dal suo canto, spera di portare via qualche punto da un campo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 dicembre alle ore 17:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

