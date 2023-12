Juventus-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Napoli, valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Turno che si apreo con un anticipo di un certo spessore, uno dei big match che nel recente passato del nostro campionato ha regalato emozioni a non finire. I bianconeri ci arrivano meglio degli azzurri quest’anno, forti della loro seconda posizione in classifica. La scorsa stagione andò male agli uomini di Allegri, sconfitti 1-0 in casa e addirittura 5-0 in trasferta contro la squadra partenopea. La sfida è in programma oggi, venerdì 8 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.