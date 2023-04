Pergolettese-Triestina oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 9

Grande attesa per il fischio d’inizio di Pergolettese-Triestina, gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Si gioca alle 17:30 di sabato 22 aprile. Obiettivi diversi per le due squadre: il playoff per i padroni di casa, evitare la retrocessione diretta per gli ospiti. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Potrete seguire anche la diretta gol su Sky Sport Football e NOW. Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata sui risultati del pomeriggio.