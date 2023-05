Philadelphia 76ers-Boston Celtics stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-6 playoff NBA 2022/2023

Tutto pronto per gara-6 della serie di playoff Nba tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Si parte nella notte italiana tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio all’01:30. La diretta tv e streaming in Italia sarà assicurata da Sky, ma la partita potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go e NOW. Nel dettaglio è prevista la diretta su Sky Sport NBA con il commento originale. Ma sono in programma delle repliche per venerdì 12 maggio con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Philadelphia conduce la serie sul 3-2 dopo la vittoria in gara-5 per 115-103. Boston è chiamata a reagire dopo i fischi del TD Garden. I Celtics hanno già vinto sei serie di playoff al meglio delle 7 dopo essere stati sotto 3-2.