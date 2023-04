Pescara-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo Stadio Adriatico per Pescara-Monopoli, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Gli abruzzesi, dopo la pesante sconfitta incassata contro il Taranto, devono subito rialzare la testa per difendere il loro terzo posto in classifica. I biancoverdi, invece, arrivano da due successi consecutivi e sperano di non interrompere la serie positiva. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

