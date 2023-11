Pescara-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Latina, match dello Stadio Adriatico valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. Gli abruzzesi guidati da Zeman, dopo aver vinto il derby contro il Pineto nel turno precedente, vogliono continuare su questa strada per andare avanti nella competizione. La squadra nerazzurra, dal suo canto, è reduce dal colpo in casa del Giugliano e spera di fare espugnare anche un altro stadio molto importante. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 novembre alle ore 18:00 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

