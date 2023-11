MotoGP, test Valencia: Marquez quarto con la Ducati, Vinales il più veloce

Debutto incoraggiante per Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini. Il pilota spagnolo, che dopo diverse stagioni ha lasciato la Honda, è stato subito tra i più veloci nella giornata di test MotoGP a Valencia. Il sei volte campione mondiale ha chiuso al quarto posto a 171 millesimi dal più veloce, Maverick Vinales con l’Aprilia, che ha girato in 1’29″253. Alle sue spalle per 28 millesimi la KTM di Brad Binder, e la Honda del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, distanziata di 93 millesimi. Il campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha testato il nuovo motore e alcuni nuovi elementi della versione 2023 della Desmosedici, si è piazzato undicesimo, alle spalle del compagno di squadra Enea Bastianini, ottavo.

Giornata difficile invece per Jorge Martin, vittima di due cadute – fortunatamente senza conseguenze – e solo quindicesimo, subito davanti al suo nuovo compagno di squadra nel team Pramac Franco Morbidelli. Luca Marini, che ha preso il posto di Marquez in Honda HRC, si è classificato decimo, mentre Fabio Di Giannantonio, che ha raccolto il suo testimone passando al team Mooney VR46, si è piazzato in settima posizione. Il rookie Pedro Acosta, fresco campione del mondo in Moto2, con la KTM del team GasGas ha chiuso al 18° posto concludendo anzitempo la sua sessione a causa di una caduta.