Pescara-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Juventus U23, match dello stadio Adriatico valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione abruzzese, dopo essersi fermata in semifinale dei playoff nella scorsa stagione, va a caccia della promozione in Serie B. I bianconeri, dal loro canto, sperano di disputare un campionato di alto livello con l’obiettivo di qualificarsi ancora per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SITO LEGA PRO