Entella-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Ancona, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione ligure, dopo essere stata prematuramente eliminata nei playoff dello scorso anno, riparte in questa nuova stagione con l’obiettivo di giocarsi nuovamente la promozione in Serie B. I marchigiani, invece, sperano di ripetere quanto fatto qualche mese fa raggiungendo un piazzamento tra le prime della classe. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

