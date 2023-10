Pescara-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Gubbio, match dello stadio Adriatico valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra allenata da Zednek Zeman, dopo aver riposato nello scorso turno per il rinvio della sfida contro il Pineto, torna in campo per andare a caccia di un altro successo. La compagine umbra, dal suo canto, ha intenzione di rovinare la festa ai padroni di casa tentando il colpaccio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 2 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e su Rai Sport.

LA DIRETTA TESTUALE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA