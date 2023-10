Formazioni ufficiali Sassuolo-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Monza, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. I neroverdi cercano la terza vittoria di fila dopo quelle contro Juventus e Inter e sognano di portarsi in zona Europa. Non sarà però un gioco da ragazzi avere la meglio del Monza, avversario molto insidioso che va a caccia di punti per risalire la classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 2 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-MONZA

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina, Boloca, Henrique, Berardi, Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti.

MONZA:Di Gregorio, Carboni, Marí, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo.