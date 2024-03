Pescara-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Carrarese, match dello stadio Adriatico valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine abruzzese prosegue nel suo periodo di alti e bassi e ora vuole chiudere il discorso qualificazione ai playoff per iniziare a pensare alla post-season. La formazione toscana, dal suo canto, spera di centrare una preziosa vittoria su un campo complicato per restare in corsa per il terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA