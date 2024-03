Inseguimento femminile Soldier Hollow 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento femminile di Soldier Hollow 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Riflettori puntati su Lisa Vittozzi, reduce dal quarto posto nella prova sprint e a caccia di un risultato importante per mettere in cascina punti ai fini della classifica generale. Insieme a lei ci sono anche le altre cinque azzurre: Michela Carrara, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi. Le insidie maggiori provengono dalle norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Karoline Offigstad Knotten e dalle francesi Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, tutte agguerritissime e nelle posizioni di testa. Attenzione anche alle svizzere Lena Haecki-Gross e Aita Gasparin, all’austriaca Anna Gandler e alla ceca Marketa Davidova mentre cercherà la rimonta la svedese Elvira Oeberg, che si trova distanziata rispetto alle biathlete di vertice.

L’inseguimento femminile di Soldier Hollow 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 10 marzo), con inizio fissato alle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la penultima prova del fine settimana a stelle e strisce di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.