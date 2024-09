Perugia-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Supercoppa maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Perugia-Piacenza, semifinale della Del Monte Supercoppa 2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti vogliono conquistare subito una vittoria per iniziare con il piede giusto la stagione e provare così a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. D’altro canto, i biancorossi di Andrea Anastasi, reduci da un non brillante Trofeo Astori, vanno a caccia di una grande prestazione per sovvertire il pronostico della vigilia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 21 settembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza della Supercoppa di volley maschile.

STREAMING E TV – La semifinale Perugia-Piacenza della Supercoppa maschile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.