Calendario Supercoppa maschile 2024 volley: programma, orari e diretta tv

Sta per terminare l’attesa per la Del Monte Supercoppa 2024 di volley maschile: scopriamo, di seguito, il programma completo dell’evento. Si alza il sipario sulla nuova stagione dei club maschile e si assegna subito il primo trofeo. Come da tradizione, infatti, ad aprire le danze è la Supercoppa, che si svolge nel fine settimana del 21 e 22 settembre al Palazzo Wanny di Firenze. In campo quattro squadre (i campioni in carica di Perugia, Trento, Piacenza e Monza), che si sfideranno nelle due semifinali del sabato: chi vince, giocherà la finale di domenica. Si preannuncia grande spettacolo in quello che, di fatto, è un antipasto del campionato (che prenderà il via il 29 settembre): chi si aggiudicherà il primo trofeo stagionale? Ecco, di seguito, il programma completo della Supercoppa e le informazioni per seguire tutte le partite.

STREAMING E TV – Tutte le partite della Supercoppa 2024 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, canale visibile anche streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay, oltre che per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali aggiornate in tempo reale, risultati e cronache per non perdersi davvero alcuna emozione.

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PROGRAMMA SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE 2024

SABATO 21 SETTEMBRE – SEMIFINALI

15.30 Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Itas Trentino-Vero Volley Monza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 22 SETTEMBRE – FINALE

18.00 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv