Napoli-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Napoli-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2024 di basket. Il Napoli si presenta ai nastri della nuova stagione con l’obiettivo di provare a replicare i risultati straordinari ottenuti lo scorso anno, in cui è arrivato un nono posto nella classifica finale del campionato ma, soprattutto, la vittoria della Coppa Italia. Ora, la sfida contro le Vu Nere di coach Banchi, che si presenta alla nuova stagione con tante conferme importanti e la voglia, però, di provare a migliorare i risultati a partire da questa competizione, che le ha viste vincere nelle ultime tre edizioni. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 21 settembre sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Napoli-Virtus Bologna, valida per la Supercoppa 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn ed Eurosport 2, disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.