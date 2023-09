Crotone-Turris oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Crotone-Turris sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Scida i calabresi, reduci da una vittoria all’esordio, ospitano i campani anche loro vincitori nella prima uscita stagionale. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 settembre, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go, diretta scritta su Sportface.

