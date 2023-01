Perugia-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Perugia-Palermo, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo la bella vittoria conquista a Benevento lo scorso 26 dicembre, hanno intenzione di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi per rilanciarsi in classifica. I rosanero, invece, sono reduci dal pareggio con il Brescia ed hanno intenzione di tornare al successo per restare incollati alle dirette rivalie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA