Cagliari-Como in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto alla Sardegna Arena per Cagliari-Como, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I rossoblù di Claudio Ranieri hanno chiuso il 2022 con un successo contro il Cosenza e adesso vogliono iniziare il nuovo anno portando a casa altri tre preziosi punti in ottica salvezza. Stesso risultati anche per i lombardi, che sperano di dare seguito alle loro prestazioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

