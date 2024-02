Perugia-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Juventus U23, match del Renato Curi valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra umbra è in piena lotta per assicurarsi il terzo posto in classifica, ma strizza l’occhio anche al secondo attualmente occupato dalla Torres. La formazione bianconera, dal suo canto, vuole proseguire la propria rimonta per qualificarsi ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA