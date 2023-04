Perugia-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Frosinone, match del Renato Curi valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine umbra, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Cittadella nello scorso turno, vuole proseguire su questa strada per tenersi distante dalla zona retrocessione. Il club ciociaro, invece, dopo le recenti battute di arresto, vuole tornare al successo per riprendere la propria marcia verso la promozione in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

