Cagliari-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cagliari-Sudtirol, match della Unipol Domus valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La squadra guidata da Claudio Ranieri è reduce da due vittorie consecutive contro Reggina ed Ascoli e vuole proseguire su questa strada per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. Gli altoatesini, invece, sono in piena corsa per la promozione in Serie A e non hanno intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

