Perugia-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Fermana, match dello stadio Renato Curi valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine umbra, dopo un inizio di stagione in sordina, ha ingranato la marcia e ora ha intenzione di provare ad insidiare il secondo posto occupato dalla Torres. La formazione marchigiana, dal suo canto, deve leccarsi le ferite e ripartire per provare a raggiungere una salvezza molto complicata La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

