Messina-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Sorrento, match dello stadio San Filippo Franco Scoglio valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa va alla ricerca di preziosi punti in ottica salvezza e vuole regalare una gioia ai propri tifosi. Dall’altra parte la squadra campana spera di proseguire il buon cammino fatto finora, tenendosi distante dalla zona più pericolosa della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

