Lucchese-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Torres, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono conquistare una bella vittoria davanti ai loro tifosi, in modo tale da allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. La compagine sarda, dal suo canto, deve ritrovare un po’ di continuità di risultati dopo un periodo un po’ complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

