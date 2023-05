Boxe, Mauro Forte – Francesco Grandelli stasera in tv: orario e streaming Europeo pesi piuma

Tutto pronto per l’incontro tra Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) con la cintura europea dei pesi piuma in palio. L’evento inizierà alle 20:30 di venerdì 5 maggio, ma il main event non andrà in scena prima delle 22:30/23:00. A Tivoli nella Boxing Night i due pugili tornano ad incrociare i guantoni: la prima sfida del novembre 2021 si concluse con lo split draw. La diretta sarà assicurata da Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta testuale dell’incontro principale.

La Boxing Night sarà ricchissima. Previste altre due sfide titolate. Stephanie Silva (7-0-0) deve difendere la sua cintura di campionessa europea dei supermosca contro la francese Mailys Gangloff (8-3-0, 2KO), mentre Simona Salvatori (8-0-0, 2KO) sfiderà Johanna Wonyou (8-0-0, 2KO) per il vacante titolo europeo dei pesi gallo. La Roma pugilistica poi sfoggerà i suoi talenti. La campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore torna sul ring a pochi mesi dal suo debutto con la boxe, Armando Casamonica (9-0-0, 1KO) combatterà sulla distanza delle otto riprese nei pesi superleggeri, Mario Manfredi inseguirà la terza vittoria (2-0, 1KO) e Francesco Faraoni (1-0, fratello del kickboxer Mattia) è pronto a mettersi in luce. Di seguito, il programma della Tivoli Boxing Night.

Programma Tivoli Boxing Night venerdì 5 maggio

Dalle 20:30, Francesco Faraoni – (pesi medi)

A seguire, Mario Manfredi – (pesi medi)

A seguire, Gloria Peritore vs Giacoma Cordio (pesi gallo)

A seguire, Armando Casamonica vs Francesco Acatullo (pesi superleggeri)

A seguire, Simona Salvatori vs Johanna Wonyou (titolo europeo pesi gallo)

A seguire, Stephanie Silva vs Mailys Gangloff (titolo europeo pesi supermosca)

Intorno alle 23:00, Mauro Forte vs Francesco Grandelli (titolo europeo pesi piuma)