Lucchese-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Carrarese, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa ha ancora qualche chance di agganciare il decimo posto valido per i playoff e vuole giocarsele tutte in questi ultimi due turni della regular season. La formazione ospite, dal suo canto, ha ormai blindato il terzo posto e pensa soltanto a come arrivare al meglio alla prossima fase del torneo, quella dei playoff. La compagine padrona di casa arriva da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, caratterizzate da due sconfitte e due pareggi. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque e vogliono difendere il loro terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA