Pergolettese-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pergolettese-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata in campo la quindicesima in classifica, 27 punti e la voglia di allontanarsi dalle zone calde, e i berici che invece sono sesti a quota 34 punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.