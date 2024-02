Arzignano-Pro Sesto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Arzignano-Pro Sesto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata si scende in campo per allontanarsi dalle sabbie mobili: la quattordicesima in classifica ospita la penultima, ben dieci i punti a separare le due squadre. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.