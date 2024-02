Giana Erminio-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Giana Erminio-Novara sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata da una parte troviamo la nona in classifica a quota 31 punti, dunque all’interno della zona playoff, e la diciassettesima che ha soltanto 19 punti e cerca di risollevare le proprie sorti. Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.