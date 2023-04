Mantova-Padova oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 9

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Mantova-Padova, match dell’ultima giornata del girone A di Serie C. Si parte alle 17:30 di sabato 22 aprile. Playoff già assicurati per il Padova, mentre il Mantova è già salvo. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata sui risultati del pomeriggio.