Pergolettese-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Arzignano, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa ha bisogno di fare punti tra le mura amiche per provare ad uscire dalla zona playout e avvicinarsi alla salvezza diretta. La compagine ospite, dal suo canto, ha lo stesso obiettivo dei rivali odierni e spera di riuscire ad affermarsi in un fondamentale scontro diretto. I padroni di casa arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e sperano di ritrovare i tre punti per allontanarsi dalla zona più delicata della graduatoria. La squadra ospite è reduce da un successo, un pareggio e tre sconfitte e deve vincere questa sfida per evitare il sorpasso degli avversari odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

RISULTATI E CLASSIFICA