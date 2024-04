Atalanta U23-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Pro Patria, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra è una delle più belle sorprese si questa stagione e ha intenzione di chiudere nel miglior modo possibile, conquistando una delle migliori posizioni in ottica playoff. La squadra ospite, dal suo canto, deve ancora conquistare uno slot nei playoff e per restare tra le prime dieci ha bisogno di ottenere i tre punti. I padroni di casa sono reduci da una sola vittoria, due sconfitte e due pareggi negli ultimi cinque turni e sperano di tornare al successo per non perdere altre posizioni in classifica. La squadra ospite, invece, arriva da due vittorie, due sconfitte e un pareggio e si sta giocando la possibilità di entrare nei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

