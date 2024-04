Pergolettese-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pergolettese-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. A Crema ancora speranze di playoff per gli ospiti, che però sono nel limbo e devono pensare anche alla salvezza, che raggiungerebbero con un pareggio contro la formazione di casa che si trova al quintultimo posto e dunque in zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 20 aprile, diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.