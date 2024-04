Vicenza-Trento oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 18:30 di oggi, sabato 20 aprile, Vicenza e Trento si sfideranno in occasione della penultima giornata del campionato di Serie C. Il trentasettesimo turno del girone A mette di fronte la terza e l’ottava classificata. Il Vicenza ha 65 punti, mentre la squadra ospite ne ha 48. Per i padroni di casa l’obiettivo è proteggere la terza posizione in chiave playoff, mentre il Trento deve difendere un piazzamento in top 10 dopo aver già ottenuto la terza salvezza consecutiva, con tanto di record di punti in C. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky Sport 252, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Stefano Vecchi ha caricato l’ambiente alla vigilia di questa gara: “Sappiamo che dobbiamo fare ancora due grandi gare per raggiungere questo obiettivo. Soprattutto domani sarà una partita complicata contro una squadra che sta attraversando un momento molto positivo. Lo stiamo attraversando anche noi, l’altro giorno a Mantova abbiamo dato prova di essere una squadra che sa quello che deve fare in campo, una squadra che sta bene, quindi dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro obiettivo, pensando una partita alla volta, che è un modo di pensare che ci sta portando grandi soddisfazioni e ci sta portando a grandi risultati”. Per Francesco Baldini, tecnico del Trento, “la settimana è andata bene. La squadra si è allenata molto in vista di questo delicato impegno in trasferta. Non c’è alcun sintomo di appagamento”.