Pro Patria-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Patria-Virtus Verona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Allo stadio Speroni da una parte i bustocchi che al momento sono la prima squadra esclusa in ottica playoff e sperano ancora di guadagnarsi la post season, dall’altra gli scaligeri quasi salvi e, perché no, anch’essi con piccole speranze di playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 20 aprile, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.