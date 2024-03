Pegula-Alexandrova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Jessica Pegula sfiderà Ekaterina Alexandrova nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La numero cinque del ranking mondiale è in buona fiducia e deve ancora perdere un singolo set nella manifestazione. Davanti a lei trova la potente russa, che al quarto turno ha clamorosamente posto fine al cammino della polacca Iga Swiatek, leader della classifica mondiale e recentissima trionfatrice in quel di Indian Wells. Le due giocatrici si sono incontrate una sola volta in carriera. Nel 2021 erano gli ottavi di finale e il match andò in scena sulla terra del Foro Italico, con Pegula che riuscì a prevalere in due comodi parziali. Anche in questo caso sarà l’americana a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è il biglietto d’accesso per il penultimo atto contro una tra la francese Caroline Garcia oppure l’altra tennista a stelle e strisce Danielle Collins.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI