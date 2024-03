Milano-Pinerolo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Milano-Pinerolo, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione meneghina, finalista di Supercoppa, Coppa Italia e Champions League (sempre contro Conegliano), ha chiuso la regular season al terzo posto ed ora punta alla quarta finale Scudetto di fila. Le ragazze di Marco Gaspari devono lasciarsi alle spalle le ultime difficoltà (l’infortunio della capitana Alessia Orro e la netta sconfitta nell’ultima uscita contro Vallefoglia) per iniziare con il piede giusto la serie davanti al proprio pubblico.

Non bisogna però sottovalutare la formazione di Michele Marchiaro, sesta al termine della stagione regolare, che più volte ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le avversarie più attrezzate. Le piemontesi vanno a caccia di una grande prestazione sul difficilissimo campo meneghino per tentare l’impresa ed avvantaggiarsi in una serie corta, al meglio delle tre partite, che lascia spazio a sorprese. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – Gara-1 Milano-Pinerolo dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche gratuitamente su Rai Play previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.