Pays de Cassel-Psg in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa di Francia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Pays de Cassel e PSG, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Questo turno di Coppa si chiude con una sfida molto affascinante tra la squadra dominatrice del calcio francese nell’ultimo decennio e una formazione che milita nella sesta divisione. La sfida è in programma oggi, lunedì 23 gennaio alle 20:450 allo Stadio Bollaert-Delelis di Lens. Al momento non è prevista in Italia una diretta televisiva dell’incontro.